Золото дешевеет 1 июня на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС

Стоимость золота снижается в четверг на ожиданиях трейдерами скорого повышения учетной процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.00 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,90 доллара, или на 0,45% - до 1269,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,78% - до 17,27 доллара за унцию.

По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 91,2%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 83,1%. Рост ожиданий участников рынка по поводу скорого повышения ставки связан с позитивными макроданными из США. По данным бюро экономического анализа министерства торговли страны, потребительские доходы в США в апреле увеличились на 58,4 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с мартом, расходы выросли на 53,2 миллиарда долларов, также на 0,4%.

Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно также может говорить и об ускорении инфляции. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время сдерживает удешевление золота обеспокоенность инвесторов относительно исхода предстоящих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся 8 июня. По последним данным опроса исследовательской компании YouGov, разрыв между правящей Консервативной партией страны и оппозиционной Лейбористской сократился до 3 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов - 38%. На фоне геополитической неопределенности растет спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Трейдеры также ожидают данных о рынке труда США, которая будет опубликована в пятницу. Как сообщил агентству Рейтер главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люн (Ronald Leung), перед выборами в Великобритании на следующей неделе и публикацией статистики из США о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу спрос на безопасные активы повышается.