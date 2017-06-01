Финансовые новости
- |
- 01.06.17
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дешевеет 1 июня на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС
09:33 01.06.2017 |
Стоимость золота снижается в четверг на ожиданиях трейдерами скорого повышения учетной процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.00 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,90 доллара, или на 0,45% - до 1269,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,78% - до 17,27 доллара за унцию.
По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 91,2%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 83,1%. Рост ожиданий участников рынка по поводу скорого повышения ставки связан с позитивными макроданными из США. По данным бюро экономического анализа министерства торговли страны, потребительские доходы в США в апреле увеличились на 58,4 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с мартом, расходы выросли на 53,2 миллиарда долларов, также на 0,4%.
Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно также может говорить и об ускорении инфляции. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
В то же время сдерживает удешевление золота обеспокоенность инвесторов относительно исхода предстоящих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся 8 июня. По последним данным опроса исследовательской компании YouGov, разрыв между правящей Консервативной партией страны и оппозиционной Лейбористской сократился до 3 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов - 38%. На фоне геополитической неопределенности растет спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Трейдеры также ожидают данных о рынке труда США, которая будет опубликована в пятницу. Как сообщил агентству Рейтер главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люн (Ronald Leung), перед выборами в Великобритании на следующей неделе и публикацией статистики из США о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу спрос на безопасные активы повышается.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что означает решение Стокгольмского арбитража для "Нафтогаза" и "Газпрома"
|Портфель без инструментов. Как делить наследство Стеця
|Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет на реэкспорт газа - Зеркаль
|Коболев: Требования "Газпрома" по "бери или плати" полностью отменены
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|31 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $1,8 млн до $154,2 млн
|Золото дешевеет 1 июня на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС
|Курс фунта к доллару снижается 1 июня на опасениях перед выборами в Великобритании
|Биржи АТР 1 июня торгуются разнонаправленно на статистике из Японии и Китая
|Биржи США закрылись в минусе 31 мая на статданных, новостях банков
|Курс доллара на межбанке в первый день лета может пойти в рост
Это интересно
|Банкноту в 500 грн подделывают чаще всего - НБУ
|В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
|Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус
|Американцы боятся идти в отпуск
|Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин
|На заводах французской Michelin больше нет начальников