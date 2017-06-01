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Курс фунта к доллару снижается 1 июня на опасениях перед выборами в Великобритании
09:00 01.06.2017 |
Курс британского фунта стерлингов к доллару в четверг утром снижается на фоне опасений инвесторов перед выборами в Великобритании, которые повышают риск политических потрясений в преддверии Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.23 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2863 доллара с 1,2891 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,05%, до 97,03 пункта. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1246 доллара за евро с 1,1244 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 111,01 иены за доллар со 110,78 иены на прошлых торгах.
Участники рынка обеспокоены, что по результатам выборов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может потерять контроль над парламентом.
По последним данным опроса исследовательской компании YouGov, разрыв между правящей Консервативной партией страны и оппозиционной Лейбористской сократился до 3 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов - 38%. Всеобщие выборы в стране пройдут 8 июня.
Данные последнего опроса показали, что партия Мэй может не получить в парламенте необходимое количество мест для формирования правительства, что повышает перспективы политических потрясений перед началом официальных переговоров о выходе Британии из ЕС, сообщает агентство Рейтер.
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