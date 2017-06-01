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Биржи США закрылись в минусе 31 мая на статданных, новостях банков
07:12 01.06.2017 |
Американские фондовые индексы завершили последний день мая в "красной" зоне на фоне неоднозначной макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,1% - до 21008,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite на 0,08% - до 6198,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,05% - до 2411,80 пункта.
В среду ФРС обнародовала "Бежевую книгу", ежемесячные комментарии по экономическому положению 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны. Согласно докладу, в большинстве округов с начала апреля по конец мая был зафиксирован слабый экономический рост, при этом в некоторых он замедлился.
Большинство районов сообщили, что местные компании сделали положительные краткосрочные прогнозы, однако оптимизм несколько ослабел в ряде округов, отметила ФРС. В частности, ситуация на рынке труда США в этот период слегка ухудшилась, компаниям приходилось предлагать высокую заработную плату для привлечения работников.
Индекс деловой активности (PMI) Чикаго в мае вырос до 59,4 пункта, максимума за последние два с половиной года.
Незавершенные продажи домов в апреле, между тем, снизились на 1,3%, тогда как инвесторы ожидали роста на 0,5%.
Инвесторы также обратили внимание на предупреждение банков JPMorgan и Bank of America о сокращении выручки в текущем квартале. "Банки проявляют осторожность, и это заставляет людей немного нервничать, а рынок продолжает каждый день вкладывать в одни и те же компании", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера.
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