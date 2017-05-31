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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евро к доллару растет в среду, фунт дешевеет на сигналах ухудшения позиций партии Терезы Мэй

17:00 31.05.2017 |

Финансы

 

Курс евро к доллару США растет в среду, несмотря на данные об ослаблении инфляции в еврозоне до минимального уровня в 2017 году.

Фунт стерлингов дешевеет на результатах опросов общественного мнения, указывающих на то, что Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр страны Тереза Мэй, может лишиться большинства в парламенте по итогам всеобщих выборов, запланированных на 8 июня 2017 года, пишет MarketWatch.

Согласно опросу, проведенному YouGov, консерваторы могут потерять 20 мест в Палате общин (330 мест в настоящее время), а лейбористы получить дополнительно 28 мест. Если этот прогноз оправдается, партия Т.Мэй останется с 310 местами при том, что ей необходимо 326 мест для формирования однопартийного правительства.

Курс фунта к доллару США упал в ходе торгов до $1,2805 по сравнению с $1,2859 на закрытие предыдущей сессии. К 16:30 EET курс фунта поднялся до $1,2848.

Тем временем, предварительные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась с 1,9%, зафиксированных в апреле, и стала минимальной в текущем году. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост потребительских цен в еврозоне в этом месяце на 1,5%.

Трейдеры по-прежнему рассчитывают на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит базовую процентную ставку в первом полугодии 2018 года, их не смогли убедить руководители Центробанка, пытавшиеся дать понять, что сворачивание стимулирующей политики в еврозоне пока не планируется, и ЕЦБ намерен уменьшить объем выкупа активов, прежде чем поднимать ставку, пишет агентство Bloomberg.

Курc евро к доллару вырос в ходе торгов до $1,1218 по сравнению с $1,1186 на закрытие предыдущей сессии.

Внимание инвесторов сфокусировано на региональном экономическом обзоре Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book, который будет опубликован позднее в среду.

Курс доллара США к иене стабилен на уровне 110,84 иены по сравнению со 110,85 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 124,34 иены против 123,99 иены на закрытие рынка во вторник.

Стоимость юаня на торгах в Гонконге в среду выросла до максимума с ноября прошлого года на сигналах поддержки нацвалюты властями КНР после недавнего понижения рейтинга Китая агентством Moody's.

Курс офшорного юаня подскочил в ходе торгов на 0,8%, до 6,7677/$1, однако затем опустился до 6,7731/$1.

Офшорный юань подорожал на 1,6% с момента понижения рейтинга Китая 24 мая.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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