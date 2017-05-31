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В 2016 банки предоставили 11,7 тыс. гарантий на 13,1 млрд гривен, - НБУ
Национальный банк констатирует, что в 2016 году коммерческие банки предоставили 11,7 тыс. гарантий на 13,1 млрд гривен.
Об этом говорится в статистических данных НБУ, передают Українські Новини.
В 2016 году украинские банки предоставили почти 11,7 тыс. гарантий на общую сумму 13,1 млрд гривен и получили 365 гарантий на общую сумму 20,5 млрд гривен.
Также в прошлом году банки предоставили 2 тыс. аккредитивов на общую сумму 38,1 млрд гривен и получили более 1,7 тыс. аккредитивов на общую сумму 22 млрд гривен.
Аккредитив - договор, содержащий обязательства банка-эмитента, по которому этот банк по поручению клиента обязан выполнить платеж в пользу бенефициара.
Гарантия - один из видов обеспечения исполнения обязательства.
По гарантии банк-гарант гарантирует перед кредитором выполнение должником своего обязательства.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк заявил о намерении уменьшить бумажный документооборот при осуществлении банками операций по гарантиям.
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