В 2016 банки предоставили 11,7 тыс. гарантий на 13,1 млрд гривен, - НБУ

Национальный банк констатирует, что в 2016 году коммерческие банки предоставили 11,7 тыс. гарантий на 13,1 млрд гривен.

Об этом говорится в статистических данных НБУ, передают Українські Новини.

В 2016 году украинские банки предоставили почти 11,7 тыс. гарантий на общую сумму 13,1 млрд гривен и получили 365 гарантий на общую сумму 20,5 млрд гривен.

Также в прошлом году банки предоставили 2 тыс. аккредитивов на общую сумму 38,1 млрд гривен и получили более 1,7 тыс. аккредитивов на общую сумму 22 млрд гривен.

Аккредитив - договор, содержащий обязательства банка-эмитента, по которому этот банк по поручению клиента обязан выполнить платеж в пользу бенефициара.

Гарантия - один из видов обеспечения исполнения обязательства.

По гарантии банк-гарант гарантирует перед кредитором выполнение должником своего обязательства.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк заявил о намерении уменьшить бумажный документооборот при осуществлении банками операций по гарантиям.



