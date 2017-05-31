Доллар США в среду дорожает относительно основных мировых валют

Курс доллара США повышается относительно основных мировых валют.

Евро торгуется утром в среду в районе $1,1176 против $1,1186 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 124,04 иены по сравнению со 123,99 иены днем ранее.

Стоимость доллара составляет 110,99 иены против 110,85 иены во вторник. Таким образом, американская нацвалюта дорожает относительно японской впервые за четыре дня.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду увеличился на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,11%.

Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на региональном экономическом обзоре Федеральной резервной системы Beige Book, который будет опубликован позднее в среду.

Утром последнего дня весны уже был обнародован ряд экономических данных.

Промышленное производство в Японии в апреле выросло на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наилучшим повышением почти за шесть лет. Тем не менее, подъем оказался меньше прогноза аналитиков, опрошенных Nikkei, которые в среднем ожидали скачка показателя на 4,5%.

Розничные продажи в Германии в апреле снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны. При этом относительно апреля прошлого года показатель упал на 0,9%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2% за месяц и на 2,3% за год, сообщает Trading Economics.