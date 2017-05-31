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Информация об агентстве
Минфин 30 мая продал краткосрочные гривневые ОВГЗ на 75,2 млн гривен
09:39 31.05.2017 |
Министерство финансов во вторник, 30 мая, продало краткосрочные гривневые ОВГЗ на 75,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 168 дней на 75,198 млн гривен под 13,88% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 357 дней, однако проданы не были.
|Номер аукциона
|76
|77
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000197420
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|Дата проведения
|30.05.2017
|30.05.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|31.05.2017
|31.05.2017
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|Номинальный уровень доходности, %
|14.03
|14.44
|Срок обращения (дней)
|168
|357
|Срок погашения
|15.11.2017
|23.05.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|80 000 000.00
|0.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|80 000 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|635 000 000.00
|100 000 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|2
|0
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|2
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|12.00
|0.00
|Установленная доходность, %
|14.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность, %
|13.88
|0.00
|Поступление в бюджет, грн
|75 197 800.00
|0.00
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 12,7 млрд гривен за счет размещения ОВГЗ.Официальный курс НБУ на 30 мая- 26,387789 грн/$1.
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