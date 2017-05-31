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НБУ решил сохранить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами на 50%
Национальный банк принял решение сохранить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами на уровне 50%.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк считает необходимым сохранить действие требования об обязательной продаже поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц на уровне 50% для дальнейшей поддержки стабильности валютного рынка.
В начале апреля текущего года Национальный банк смягчил это требование с 65% до 50% для содействия экспортной деятельности украинских предприятий.
Поскольку данное требование действует до 15 июня текущего года включительно, Национальный банк закрепил его отдельным постановлением правления НБУ №45 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений" от 30 мая 2017 года.
Это требование вступит в силу с 16 июня и будет действовать до 13 декабря 2017 года включительно.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.
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