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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар дешевеет к евро и иене 30 мая на данных статистики из США

20:36 30.05.2017 |

Финансы

 

Курс доллара снижается к мировым валютам во вторник вечером, так как инвесторы реагируют на статистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.06 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1179 доллара за евро с 1,1164 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,75 иены за доллар со 111,26 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 97,37 пункта.

Трейдеры отыгрывают данные статистики, опубликованные ранее во вторник. Так, индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,9 пункта с пересмотренного апрельского показателя в 119,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 119,8 пункта с первоначального апрельского уровня в 120,3 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в мае снизился до 102,6 пункта с пересмотренного показателя апреля в 105,4 пункта. Первоначальный показатель апреля составлял 106,7 пункта.

По словам рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner), инвесторы обращают внимание и на неопределенную геополитическую ситуацию и продают рисковые активы после недавнего запуска ракеты Северной Кореей. Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан.

Инвесторы также обеспокоены тем, что министры финансов еврозоны на прошлой неделе не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой помощи Греции. Стране необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на 7,5 миллиарда евро. Как сообщили СМИ, решение о перечислении транша может быть принято в июне.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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