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Депозитные ставки для физлиц 30.05.17
17:19 30.05.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 мая 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|30.05.17
|29.05.17
|30.05.17
|29.05.17
|30.05.17
|29.05.17
|3 месяца
|14.55
|14.55
|2.98
|2.98
|2.02
|2.02
|6 месяцев
|15.58
|15.58
|3.62
|3.62
|2.62
|2.62
|9 месяцев
|14.94
|14.94
|3.91
|3.91
|2.68
|2.68
|12 месяцев
|15.79
|15.79
|4.34
|4.34
|3.40
|3.40
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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