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Задолженность Фонда гарантирования перед Минфином составляет 59,6 млрд гривен
15:37 30.05.2017 |
Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов составляет 59,56 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Задолженность фонда по полученным кредитам от Министерства финансов составляет 59,56 млрд гривен в виде государственных ценных бумаг: в том числе в течение 2014 года - 10,1 млрд гривен; в течение 2015 - 41,5 млрд гривен; в течение 2016 - 7,9 млрд гривен.
Стоимость заимствований от Минфина составляет от 9,99% до 12,5% годовых.
Задолженность фонда по кредитам НБУ составляет 9,1 млрд гривен.
Эти кредиты были получены под 12,5% годовых, сроки их погашения - июнь и сентябрь 2017 года.
Расходы фонда на обслуживание долгов только в 2016 году составили 3,1 млрд гривен.
Процентные расходы фонда по кредитам в 2016 году составили 2,4 млрд гривен, в 2015 - 3,68 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов констатирует, что в апреле поступления на счета ликвидируемых банков составили 792,1 млн гривен.
В течение 2016 года поступления от работы с активами банков составили 7,2 млрд гривен, из которых 3,2 млрд получено от продажи активов и 4 млрд гривен от погашения кредитов.
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