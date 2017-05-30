НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 376,2 млрд гривен, банки увеличили на 169 млн до 281,3 млрд гривен 30 мая

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 376,165 млрд гривен 30 мая, банки увеличили на 168,88 млн гривен до 281,430 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 30 мая увеличился на 8,49 млн гривен до 5,287 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 20,23 млн гривен до 22,684 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 30 мая увеличился на 157,15 млн гривен до 685,567 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 17.05 688333,40 377914,69 282863,92 22257,62 5297,17 на 18.05 684496,79 377914,69 279716,24 21572,14 5293,72 на 19.05 685063,04 377914,69 279828,34 22031,10 5288,91 на 22.05 685345,59 377914,69 280153,46 21993,29 5284,15 на 23.05 685264,70 377914,69 280030,54 22040,88 5278,60 на 24.05 685113,05 377914,69 279888,96 22038,29 5271,11 на 25.05 685109,82 376164,69 281270,34 22412,41 5262,38 на 26.05 685157,45 376164,69 281052,02 22675,98 5264,76 на 29.05 685410,08 376164,69 281261,96 22704,92 5278,51 на 30.05 685567,23 376164,69 281430,84 22684,69 5287,00





Официальный курс НБУ на 30 мая- 26,387789 грн/$1.

