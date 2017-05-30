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Остатки средств на корсчетах банков 30 мая
10:57 30.05.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|25 мая
|45942.0
|26 мая
|50144.4
|29 мая
|50665.1
|30 мая
|48011.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 30 мая– 26,387789 грн/$1.
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