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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 29 мая банкам депозитные сертификаты на 13 705 млн гривен

10:38 30.05.2017 |

Финансы

 

Национальный банк в понедельник, 29 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13 705 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 46 банкам на сумму 8 263 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 26 банкам на сумму 5 442 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 26 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 19 808 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше чем за январь-апрель 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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