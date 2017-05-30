Объем торгов долларом на межбанке 29 мая уменьшился на $109,9 млн до $54,3 млн

В понедельник, 29 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 109,9 млн долларов по сравнению с 26 мая до 54,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 109,7 млн долларов по сравнению с 26 мая до 91,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 26,38 UAH/USD.