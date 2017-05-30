Золото дешевеет 30 мая в рамках коррекции после достижения почти месячного максимума

Стоимость золота снижается во вторник в рамках коррекции после достижения почти месячного максимума ранее утром на фоне неопределенности, вызванной предстоящими политическими и финансовыми событиями в ряде европейских стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,20 доллара, или на 0,09% - до 1270,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,65% - до 17,44 доллара за унцию.

Ранее во вторник стоимость золота достигала почти месячного максимума. Это было связано с ростом политической и финансовой неопределенности в Великобритании, Италии и Греции. Министры финансов еврозоны на прошлой неделе не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой помощи Греции. Стране необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на 7,5 миллиарда евро. Как сообщили СМИ, решение о перечислении транша может поступить в июне.

Кроме того, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi) заявил в воскресенье, что имеет смысл "с европейской точки зрения" провести следующие выборы в Италии в сентябре, одновременно с Германией.

Инвесторы также находятся в волнительном ожидании выборов в Великобритании. Всеобщие выборы в стране состоятся 8 июня. По последним данным опросов, отставание Лейбористской партии Великобритании от консерваторов перед парламентскими выборами увеличилось. Консерваторы пользуются доверием 46% населения, лейбористы - 33%.

По мнению сырьевого аналитика банка AZN Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes), мнение которого приводит агентство Рейтер, продолжающаяся политическая неопределенность на рынке, действительно, способствует тому, чтобы трейдеры вкладывали средства в более безопасные активы, к которым традиционно относится золото.