Евро дешевеет к доллару 30 мая на политической и финансовой неопределенности в странах Европы

Курс евро снижается во вторник по отношению к доллару, поскольку инвесторы обеспокоены финансово-политической неопределенностью в Греции, Италии и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 EET курс евро к доллару снижался до 1,1132 доллара за евро с 1,1164 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался при этом до 110,95 иены за доллар со 111,26 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 97,67 пункта.

Инвесторы обеспокоены тем, что министры финансов еврозоны на прошлой неделе не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой помощи Греции. Стране необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на 7,5 миллиарда евро. Как сообщили СМИ, решение о перечислении транша может поступить в июне.

Кроме того, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi) заявил в воскресенье, что имеет смысл "с европейской точки зрения" провести следующие выборы в Италии в сентябре, одновременно с Германией.

"Евро находится под понижательным давлением после комментариев Ренци о том, что он будет выступать за досрочные выборы. Похоже, рынок начал понимать, что в Италии есть политическая неопределенность", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Политическая неопределенность также проявляется и в Великобритании. Всеобщие выборы в стране состоятся 8 июня. По последним данным опросов, отставание Лейбористской партии Великобритании от консерваторов перед парламентскими выборами увеличилось. Консерваторы пользуются доверием 46% населения, лейбористы - 33%.