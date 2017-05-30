ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29 мая

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 29 мая 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 22.05
|685345.59
|377914.69
|280153.46
|21993.29
|5284.15
|на 23.05
|685264.70
|377914.69
|280030.54
|22040.88
|5278.60
|на 24.05
|685113.05
|377914.69
|279888.96
|22038.29
|5271.11
|на 25.05
|685109.82
|376164.69
|281270.34
|22412.41
|5262.38
|на 26.05
|685157.45
|376164.69
|281052.02
|22675.98
|5264.76
|на 29.05
|685410.08
|376164.69
|281261.96
|22704.92
|5278.51
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 29 мая– 26,345368грн/$1.