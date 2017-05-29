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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 29.05.17

16:35 29.05.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 мая 2017г.

Период UAH USD EUR
 26.05.1729.05.1726.05.1729.05.1726.05.1729.05.17
3 месяца 14.55 14.55 2.98 2.98 2.02 2.02
6 месяцев 15.55 15.58 3.62 3.62 2.62 2.62
9 месяцев 14.86 14.94 3.91 3.91 2.68 2.68
12 месяцев 15.79 15.79 4.34 4.34 3.40 3.40

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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