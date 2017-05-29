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Объем торгов долларом на межбанке 26 мая увеличился на $52,9 млн до $164,2 млн
10:02 29.05.2017 |
В пятницу, 26 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 52,9 млн долларов по сравнению с 25 мая до 164,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 45,1 млн долларов по сравнению с 25 мая до 201 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 1 коп. в пятницу поднялся на 8 коп. до 26,36 UAH/USD.
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