Объем торгов долларом на межбанке 26 мая увеличился на $52,9 млн до $164,2 млн

В пятницу, 26 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 52,9 млн долларов по сравнению с 25 мая до 164,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 45,1 млн долларов по сравнению с 25 мая до 201 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 1 коп. в пятницу поднялся на 8 коп. до 26,36 UAH/USD.