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Цена золота снижается на фоне удорожания доллара
09:08 29.05.2017 |
Золото дешевеет на фоне увеличения курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.54 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,5 доллара, или на 0,20%, - до 1268,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,02% - до 17,32 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,45 пункта.
Доллар укрепляется к некоторым валютам на фоне заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джона Уильямса (John Williams) о том, что среднесрочные темпы инфляции в США остаются достаточно благоприятными, сообщает агентство Рейтер. Уильямс также выразил мнение, что экономика страны приблизилась к поставленным ФРС целям полной занятости и стабильных цен.
Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Поддержал стоимость драгметалла очередной пуск ракеты в Северной Корее. Утром в понедельник КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсана. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".
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