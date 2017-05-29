Иена слегка дорожает к доллару 29 мая на фоне пуска северокорейской ракеты

Курс иены к доллару слегка увеличивается из-за роста спроса на безопасные активы на фоне очередного пуска ракеты в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 мск курс доллара к иене опускался до 111,31 иены за доллар со 111,34 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1169 доллара за евро с 1,1182 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 97,46 пункта.

Утром в понедельник КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсана. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

"Рынки к настоящему моменту привыкли к новостям о ракетных испытаниях в Северной Корее, и курс доллара к иене вряд ли будет сильно изменяться, если не произойдет некоторая дальнейшая эскалация ситуации", - цитирует агентство Рейтер аналитика валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикаву (Kumiko Ishikawa).