Доллар дорожает к евро и фунту 26 мая на данных о ВВП США

Курс доллара США в пятницу растет к евро и фунту после публикации пересмотренных данных о динамике американского ВВП в I квартале, в то время как иена дорожает относительно основных мировых валют, сообщает Dow Jones.

Евро к 16:00 EET в пятницу стоил $1,1182 против $1,1210 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к этому времени составил 124,26 иены по сравнению со 125,37 иены днем ранее. Стоимость доллара уменьшилась до 111,12 иены против 111,84 иены в четверг.

ВВП США в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы. Подъем замедлился с 2,1% в IV квартале прошлого года, но был лучше как первой оценки (0,7%), так и прогнозов рынка (0,8-0,9%).

Фунт в пятницу подешевел до минимума за два месяца в паре с евро после публикации опроса общественного мнения YouGov, согласно которому преимущество консерваторов перед лейбористами сократилось с 8 до 5 процентных пунктов в преддверии парламентских выборов 8 июня. Его курс упал на 0,8%, до 87,34 пенса за евро. В паре с долларом британская нацвалюта потеряла 1%, опустившись до $1,2814.

