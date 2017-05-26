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Депозитные ставки для физлиц 26.05.17
17:07 26.05.2017 |
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.05.17
|25.05.17
|26.05.17
|25.05.17
|26.05.17
|25.05.17
|3 месяца
|14.55
|14.83
|2.98
|3.21
|2.02
|2.20
|6 месяцев
|15.55
|15.71
|3.62
|3.84
|2.62
|2.77
|9 месяцев
|14.86
|15.01
|3.91
|4.18
|2.68
|2.92
|12 месяцев
|15.79
|15.98
|4.34
|4.58
|3.40
|3.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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