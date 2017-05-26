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Курсы валют по карточным операциям на 26 мая
13:06 26.05.2017 |
Курсы валют по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 мая 2017г.
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.4550
|29.1000
|29.7619
|4.4500
|4.8000
|ОТП Банк
|26.1000
|26.3000
|29.2800
|29.5100
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.0000
|26.4500
|29.0000
|29.7000
|Ощадбанк
|26.1000
|26.3800
|28.5500
|29.6000
|4.1300
|4.7500
|Креди Агриколь Банк
|26.1500
|26.3000
|29.0000
|29.5000
|Укрэксимбанк
|26.0800
|26.3800
|28.9000
|29.6300
|Райффайзен Банк Аваль
|26.1780
|26.4500
|29.2398
|29.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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