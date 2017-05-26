Остатки средств на корсчетах банков 26 мая

|Дата
|сумма, млн грн
|24 мая
|43931.0
|25 мая
|45942.0
|26 мая
|50144.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 26 мая- 26,276670 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
11:22 26.05.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|24 мая
|43931.0
|25 мая
|45942.0
|26 мая
|50144.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 26 мая- 26,276670 грн/$1.
|
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