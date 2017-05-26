Объем торгов долларом на межбанке 25 мая уменьшился на $36,3 млн до $111,3 млн

В четверг, 25 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 36,3 млн долларов по сравнению с 24 мая до 111,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 21,6 млн долларов по сравнению с 24 мая до 155,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 3 коп. в четверг вырос на 1 коп. до 26,28 UAH/USD.