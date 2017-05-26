В апреле доля проблемных кредитов увеличилась на 1,49 п.п. до 56,6%

В апреле доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе увеличилась на 1,49 п.п. до 56,6% по сравнению с мартом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 мая общий объем выданных кредитов снизился с 1,032 трлн гривен (на 1 апреля) до 1,006 трлн.

Из них неработающие кредиты - 569 млрд гривен.

Увеличение доли проблемных кредитов произошло за счет роста этого показателя в госбанках с 69,96% (в марте) до 71,43% (в апреле), и в группе неплатежеспособных банков с 39,11% до 92,2%.

При этом по другим группам банков произошло снижение NPL с 47,57% до 47,04% у банков с инкапиталом и с 23,31% до 23,01% у банков с частным капиталом.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.