Цена на золото 26 мая замедлила темпы роста на данных майского протокола ФРС

Стоимость золота замедлила темпы роста в пятницу утром, поскольку инвесторы продолжают оценивать данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.23 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,30 доллара, или на 0,10% - до 1261,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,08% - до 17,18 доллара за унцию.

Темп роста цены на золото замедлился на растущих ожиданиях повышения ключевой ставки ФРС. Согласно данным протокола майского заседания, регулятор допускает увеличение ставки в июне, несмотря на легкое замедление роста экономики страны в первом квартале. Золото чувствительно к повышению ставки, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 87,7%. Ранее на этой неделе такая вероятность оценивалась в 83,1%.

Ранее золото дорожало на фоне опасений за состояние американской экономики. Так, в протоколе указано, что некоторые члены ФРС выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также улучшении ситуации на рынке труда.