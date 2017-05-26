Фунт стерлингов дешевеет 2на данных опроса перед парламентскими выборами в Британии

Курс британского фунта стерлингов к доллару снижается в пятницу утром, поскольку инвесторы реагируют на данные опроса YouGov в преддверии парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.44 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,288 доллара с 1,2941 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару уменьшался до 1,1204 доллара за евро с 1,1210 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 111,46 иены за доллар со 111,84 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 97,27 пункта.

По данным опроса, Лейбористская партия Великобритании сокращает отставание от консерваторов перед парламентскими выборами: 38% против 43%. Таким образом, лейбористы продвинулись вперед на три процентных пункта с конца прошлой недели. Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй потеряла один пункт, но сохранила лидерство. Выборы пройдут 8 июня.

Опрос YouGov проводился среди 2 тысяч человек в среду и четверг, через два дня после теракта в Манчестере. "Мы могли видеть значительное снижение курса фунта стерлингов, связанное с сохраняющейся неопределенностью в опросах", - цитирует агентство Рейтер старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).