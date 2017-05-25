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Биткоин дешевеет более чем на 3%, достигнув исторического максимума
22:29 25.05.2017 |
Курс биткоина к доллару в четверг вечером снижается более чем на 3% в рамках коррекции после достижения исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.50 EET стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken снижалась на 3,71% - до 2318,84 доллара за один биткоин. Ранее в ходе торгов четверга пара превысила отметку в 2,7 тысячи долларов и поднялась до исторического максимума в 2722,24 доллара за биткоин.
Удорожанию биткоина способствует рост спроса на криптовалюты. Помимо этого, биткоин продолжает получать выгоду как безопасный актив на фоне глобальной политической нестабильности.
Как отмечает портал BusinessInsider, стоимость биткоина выросла на 25% со вторника, 23 мая. Тогда стало известно, что инвестиционная компания Digital Currency Group (DCG), работающая в сфере криптовалют, запустила проект DCG Connect совместно с Amazon Web Services, CME Group, Foxconn, IBM, Mastercard, New York Life, Prudential и Transamerica. Цель проекта заключается в предоставлении помощи корпорациям и компаниям с принятием правильных решений при реализации продуктов на основе технологии блокчейн.
Укреплению курса биткоина к доллару по-прежнему способствует увеличение объема торгов в Японии. В апреле власти страны признали криптовалюту законным способом оплаты. Согласно последним данным портала CryptoCompare, доля торгов биткоином в японских иенах составляет 31,27% мирового объема торгов этой криптовалютой.
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