Евро ликвидировал подъем к доллару на торгах в четверг

Евро на торгах в четверг не смог удержать подъем в паре с долларом США, который был вызван изменившимися ожиданиями рынка после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы сочли протокол излишне мягким в том, что касается повышения процентных ставок ФРС после июньского заседания.

Курс евро к доллару США снизился к 15:15 EET в четверг до $1,1214 по сравнению с $1,1219 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены увеличилась до 111,75 иены против 111,49 иены накануне. Пара евро/иена подорожала до 125,31 иены по сравнению с 125,08 иены на закрытие рынка в среду.

Как сообщалось, в ходе заседания, прошедшего 2-3 мая, руководители ФРС обсудили план "постепенного и предсказуемого" сокращения баланса за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций.

Обсуждавшийся подход предполагает, что ФРС начнет устанавливать лимит на объем ежемесячно погашаемых ценных бумаг, поступления от которых не будут реинвестироваться. И лишь объем поступлений от облигаций свыше установленного лимита будет подлежать реинвестированию, говорится в протоколе заседания Федрезерва.

Реализация этого плана может начаться в этом году и, возможно, раньше, чем ожидали экономисты, пишет MarketWatch.

Протокол майского заседания ФРС также подтвердил готовность Центробанка продолжать подъем базовой процентной ставки.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 13-14 июня. Согласно данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки американским ЦБ на июньском заседании оценивается рынком в 83%.

Фунт слабо дешевеет по отношению к доллару, опустившись на 0,1%, до $1,2960, после публикации данных о динамике британского ВВП в I квартале.

Канадский доллар с утра дорожал на ожиданиях более масштабных сокращений нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, однако, согласно заявлениям делегатов, сделка будет продлена на девять месяцев на прежних условиях. В результате канадская нацвалюта подешевела с максимальных за месяц 1,3388/$1 до $1,3444.

