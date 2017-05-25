Чистая покупка инвалюты НБУ с начала года составила $1 млрд, банками - $982 млн

Чистая покупка инвалюты на межбанке Национальным банком с начала года составила 1 млрд долларов, банками - 982 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ отмечает, что в апреле продолжалось укрепление курса гривны относительно доллара за счет существенных валютных поступлений от сельхозэкспорта.

Предложение инвалюты со стороны экспортеров металлопродукции также оставалось значительным, несмотря на последствия блокады Донбасса.

В то же время население продолжало активно продавать валюту на наличном рынке - с начала года чистая покупка валюты банками составила 982 млн долларов.

За счет этих средств банки также поддерживали предложение валюты на межбанке.

Со своей стороны НБУ выкупал остаток валюты на межбанке для пополнения золотовалютных резервов.

В целом с начала года чистая покупка Нацбанком составила более 1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 402,3 млн долларов.

По итогам апреля, Национальный банк выходил на межбанк исключительно с покупкой инвалюты, было куплено 402,3 млн долларов.

Из них на аукционе было куплено 201,3 млн долларов.