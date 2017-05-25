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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.05.2017
10:41 25.05.2017 |
В среду, 24 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 306 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ передают Українські Новини.
Из них: overnight - 270 млн гривен по ставке 15,00% годовых 1 банку; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 36 млн гривен на срок 84 дня 1 банку по ставке 15,00%.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 43 банкам на сумму 7 685 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 40 банкам на сумму 14 189 млн гривен.
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