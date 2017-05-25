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Объем торгов долларом на межбанке 24 мая уменьшился на $8,5 млн до $147,6 млн
10:02 25.05.2017 |
В среду, 24 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 8,5 млн долларов по сравнению с 23 мая до 147,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,9 млн долларов по сравнению с 23 мая до 177,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 5 коп. в среду опустился на 3 коп. до 26,27 UAH/USD.
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