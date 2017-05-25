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Золото дорожает 25 мая на снижении курса доллара к мировым валютам
09:20 25.05.2017 |
Стоимость золота растет в четверг утром на фоне удешевления доллара к мировым валютам, что произошло на данных протокола заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.33 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,60 доллара, или на 0,45% - до 1262,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,57% - до 17,215 доллара за унцию.
Курс доллара снижается на данных протокола майского заседания ФРС. Согласно документу, некоторые члены регулятора выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также улучшении ситуации на рынке труда.
Удешевление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. По состоянию на 08.34 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,95 пункта.
Инвесторы также реагируют на возможное сохранение ключевой ставки ФРС США. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
"Протокол последнего заседания ФРС показал, что политики соглашаются с тем, что им следует отложить повышение процентных ставок, пока не станет ясно, что недавнее замедление экономики США было временным, хотя большинство заявили, что скоро будет повышение", - сообщает агентство Рейтер.
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