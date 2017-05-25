Доллар продолжает дешеветь 25 мая на данных протокола майского заседания ФРС США

Курс доллара продолжает снижение к мировым валютам в четверг, так как трейдеры отыгрывают данные протокола майского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 96,93 пункта. Курс евро к доллару увеличивался до 1,124 доллара за евро с 1,1220 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 111,62 иены за доллар со 111,50 иены на прошлых торгах.

Согласно протоколу майского заседания, некоторые члены регулятора выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также улучшении ситуации на рынке труда.

При этом, исходя из документа, ФРС указал на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартале. Тем не менее, ряд инвесторов в доллар оказались разочарованными недостаточной решительностью Федрезерва.

"Их взгляды, кажется, значительно изменились. В прошлом они говорили, что замедление было кратковременным", - приводит агентство Рейтер слова главного стратега Sumitomo Mitsui Bank Дайсукэ Уно (Daisuke Uno).

Комитет по открытым рынкам по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых. Кроме того, регулятор тогда отметил, что продолжает ожидать умеренного роста экономической активности, укрепления рынка труда и стабилизации инфляции у уровня в 2% в среднесрочной перспективе. Следующее заседание регулятора состоится 13-14 июня.