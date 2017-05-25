Курс криптовалюты bitcoin вновь обновил исторический максимум, преодолев отметку $2500

С начала года курс bitcoin уже потяжелел практически на 160%, и как прогнозируют многие эксперты, эта взрывная динамика продолжится на фоне растущей капитализации критовалюты и признания ее ведущими странами мира в качестве платежного средства.

Например, еще в апреле текущего года Джереми Лью, первый инвестор в Snapchat и гендиректор и соучредитель Blockchain Питер Смит заявили, что к 2030 году Bitcoin вполне может достичь $500 000. "Пользователи bitcoin должны составить 5% населения Земли к 2030 году, чтобы Bitcoin стоил $500 тыс.", - заявили Лью и Смит.

Если в 2013 году пользователями Bitcoin были 120 тыс. человек, то в 2017 году - 6,5 млн. К 2030 году цифра должна вырасти до 400 млн пользователей.

Динамика курса bitcoin

К Лью и Смиту совсем недавно присоединился и «облигационный король» Джеффри Гундлах, который также прогнозирует продолжение роста курса bitcoin, однако на его взгляд это будет связано с проблемами на фондовых рынка в Китае.

"За два месяца курс bitcoin прибавил 100%, а индекс Шанхайской биржи просел на 10% по сравнению с другими мировыми площадками. Вероятно, это не совпадение", - написал Гундлах в своем твиттере.

За последние два месяца индекс MSCI World Index вырос почти на 8,8%, в то время как на китайских фондовых биржах наблюдался обвал котировок.

Фактически Гундлах говорит о теории, согласно которой китайский капитал активно ищет возможности безопасных инвестиций за пределами страны, пока волатильность на локальных биржах остается высокой и сохраняется неопределенность относительно дальнейших действий регуляторов на финансовом рынке Китая.

В результате китайские инвесторы выводят средства с местных фондовых рынков с помощью криптовалюты bitcoin, чтобы избежать различных проблем в связи с жестким контролем за движением капитала со стороны регуляторов и правоохранительных органов.

В то же время было бы ошибочно связывать рост курса bitcoin только с попытками вывести капитал из Китая.

В числе факторов нынешнего роста называют увеличение активности трейдеров и растущее влияние на рынок со стороны Японии, где с 1 апреля вступил в силу закон о легализации криптовалют. По данным CryptoCompare, объем торгов на биржах bitcoin с использованием японской иены превышает 45%, тогда как доля операций с использованием американского доллара ниже 30%.

Росту биткоина также способствуют спекуляции по поводу того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может изменить свое решение в отношении двух фондов биткоинов - Winklevoss Bitcoin Trust и SolidX Bitcoin Trust. В марте комиссия отказалась одобрить запуск двух этих фондов. Теперь комиссия согласилась публично прокомментировать свое решение до понедельника, но не объявила, будет ли отменено ее решение в отношении ETF.