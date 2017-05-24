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Стартапы стали чаще устраивать ICO
10:38 24.05.2017 |
Одна из новых тенденций сбора средств на высокотехнологические проекты - использование криптовалют на самых начальных этапах привлечения финансирования, сообщает International Business Times.
Процесс, получивший название Initial Coin Offering (ICO) по аналогии с IPO, по данным Forbes, помог стартапам собрать более $440 млн за два последних года. Большинство из них разрабатывают блокчейн-проекты и имеют собственные "денежные единицы", обменные курсы которых, как ожидается, будут расти со временем. Таким образом, криптовалюты до некоторой степени заменяют традиционные акции или их аналоги.
Венчурный капиталист Элис Киллин поясняет, что сейчас в некоторых сегментах этот процесс практически заменил венчурный капитал. "Любой может стать инвестором рынке ICO", - говорит она. В качестве успешного примера ICO-стартапа можно привести платформу Etherium, чья обменная единица эфир (ether, ETH) подорожала с $8 в январе до $100 в мае.
Дэвид Зигель, создавший блокчейн-платформу 20|30, считают, что не стоит делать слишком крупные инвестиции в ICO, так как рынок находится в слишком неустойчивом положении. Он уверен, что большая часть существующих криптовалют не переживет бум ICO, однако эта тенденция откроет новые возможности для блокчейн-стартапов.
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