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Объем торгов долларом на межбанке 23 мая увеличился на $37,9 млн до $156,1 млн
10:14 24.05.2017 |
Во вторник, 23 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 37,9 млн долларов по сравнению с 22 мая до 156,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,9 млн долларов по сравнению с 22 мая до 183,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник опустился на 5 коп. до 26,30 UAH/USD.
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