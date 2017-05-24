Объем торгов долларом на межбанке 23 мая увеличился на $37,9 млн до $156,1 млн

Во вторник, 23 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 37,9 млн долларов по сравнению с 22 мая до 156,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,9 млн долларов по сравнению с 22 мая до 183,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник опустился на 5 коп. до 26,30 UAH/USD.