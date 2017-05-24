Золото дешевеет на ожидании публикации протоколов заседания ФРС США

Стоимость золота снижается в среду утром на фоне ожиданий инвесторами публикации протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,70 доллара, или на 0,29% - до 1251,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,99% - до 16,97 доллара за унцию.

Негативное влияние на стоимость металла оказывает ожидание инвесторами публикации в среду протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, проходившего 2-3 мая. В них, вероятно, будут сигналы относительно возможного повышения ставки ФРС на следующем заседании регулятора. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ключевой ставки ФРС с нынешнего уровня 0,75-1% по итогам июньского заседания в 83,1%.

Повышение ставки может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл. Как передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ, на рынках вновь укрепляется ожидание ужесточения кредитно-денежной политики ФРС.