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Курс доллара слабо растет 24 мая на предложениях Белого дома по бюджету США
08:24 24.05.2017 |
Курс доллара слабо растет к мировым валютам в среду утром после предложения Белого дома по бюджету США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET курс доллара к иене увеличивался до 111,87 иены за доллар со 111,79 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,1182 доллара за евро с 1,1183 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 97,40 пункта.
Инвесторы отыгрывают опубликованные данные по предложению параметров бюджета США, что добавляет рынкам оптимизма относительно возможного роста экономики страны. Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года. Бюджет предполагает более скромные 2,3% роста в 2017 году, 2,4% - в 2018 году, 2,7% - в 2019 году.
В бюджете также прогнозируется недостача финансирования в 3,15 триллиона долларов за ближайшие 10 лет. В то же время бюджетное управление конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в 9,5 триллиона долларов.
Кроме того, как передает агентство Рейтер, министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду, что налоговая реформа будет проведена до конца года. Министр отмечает, что это произойдет не раньше августа, пишет агентство.
"Конечно, мы не очень уверены в деталях бюджетного плана и в том, какую форму он в итоге примет, но он дал рынку представление о том, что всё вновь налаживается", - цитирует агентство стратега по валютным рынкам Daiwa Securities Мицуо Имайдзуми (Mitsuo Imaizumi). На прошлой неделе индекс доллара обновил минимум с ноября 2016 года, достигнув отметки 97,44 пункта, что произошло на беспокойстве трейдеров относительно политики президента США Дональда Трампа.
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