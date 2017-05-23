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Информация об агентстве
Минфин 23 мая продал гривневые ОВГЗ на 1,9 млрд гривен
18:51 23.05.2017 |
Министерство финансов во вторник, 23 мая, продало гривневые ОВГЗ на 1,929 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 175 дней на 70,3 млн гривен, со сроком обращения 364 дня - 87,4 млн гривен, и со сроком обращения 686 дней - 1,772 млрд гривен.
Всего в госбюджет привлечено 1,9 млрд гривен.
Средняя ставка по 6-месячным ОВГЗ составила 14,00%, по однолетним - 14,44%, по 2-летним - 14,6%.
|Номер аукциона
|73
|74
|75
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
|Первичное размещение
|Доразмещение UA4000180426
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|23.05.2017
|23.05.2017
|23.05.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.05.2017
|24.05.2017
|24.05.2017
|Срок оплаты процентов
|11.10.2017
|Срок оплаты процентов
|11.04.2018
|Срок оплаты процентов
|10.10.2018
|Срок оплаты процентов
|10.04.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|71.50
|Номинальный уровень доходности, %
|14.03
|14.44
|14.30
|Срок обращения (дней)
|175
|364
|686
|Срок погашения
|15.11.2017
|23.05.2018
|10.04.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|75000000.00
|130000000.00
|1991900000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|75000000.00
|100000000.00
|1751900000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|555000000.00
|100000000.00
|3400437000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|1
|2
|13
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|1
|1
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|14.50
|14.85
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|14.44
|14.60
|Установленная доходность, %
|14.00
|14.44
|14.60
|Средневзвешенная доходность, %
|14.00
|14.44
|14.60
|Поступление в бюджет, грн
|70282500.00
|87412000.00
|1771626394.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 4 месяца привлекло в государственный бюджет 12,666 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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