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Доллар США дорожает 23 мая к евро и дешевеет к иене
14:01 23.05.2017 |
Курс доллара США поднимается относительно евро в ходе торгов во вторник, однако спрос на валюты "тихой гавани" после теракта в Манчестере способствует подорожанию японской иены к американской и единой европейской валютам.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли более 20 человек и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
Евро торгуется днем в районе $1,1228 против $1,1237 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится сейчас около 124,79 иены по сравнению со 125,07 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,13 иены против 111,30 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,02%.
Фунт стерлингов подешевел на 0,2% - до $1,2971 по сравнению с $1,3 на закрытие рынка в понедельник.
Аналитик Algebris Investors Альберто Гало прогнозирует, что курс евро к концу текущего года будет находиться в районе $1,15-1,2, пишет The Financial Times. "Вы должны быть уверены в Европе", - сказал он.
В среду вечером Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС "опубликует протокол последнего заседания, но на данном этапе то, что было в начале мая, уже кажется далекой историей, а рынок смотрит вперед и опасается политических рисков", полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. "И все же полезно узнать, как FOMC оценивает степень влияния политических факторов", - отмечает он.
"Кроме того, трейдеры сейчас совсем не хотят видеть ничего дальше своего носа и, вероятно, упускают из вида тот факт, что Джанет Йеллен уже готовится покинуть пост председателя ФРС, поэтому хочет поднять ставку до определенного уровня перед уходом (через восемь месяцев)", - полагает эксперт.
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