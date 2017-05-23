НБУ купил $50 млн на аукционе во вторник при предложении $80,9 млн

Национальный банк купил 50 млн долларов на аукционе во вторник при предложении 80,9 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,3045 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,31 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|23.05.17
|19.05.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 80.90
| 38.10
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 26.3300
| 26.3950
| минимальный
| 26.3045
| 26.3650
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
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| средневзвешенный
| 26.3090
| 26.3787
| максимальный
| 26.3100
| 26.3800
| минимальный
| 26.3045
| 26.3650
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 50.00
| 30.60
Данные: НБУ
В мае НБУ купил на аукционах 259,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке (межбанк
) 402,3 млн долларов.