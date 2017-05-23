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Остатки средств на корсчетах банков 23 мая
10:50 23.05.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 23 мая- 26,341917 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 мая
|46911.7
|22 мая
|43212.2
|23 мая
|44187.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 23 мая- 26,341917 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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