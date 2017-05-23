Объем торгов долларом на межбанке 22 мая уменьшился на $52,4 млн до $118,2 млн

В понедельник, 22 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 52,4 млн долларов по сравнению с 19 мая до 118,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 64,2 млн долларов по сравнению с 19 мая до 145,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 2 коп. до 26,35 UAH/USD.