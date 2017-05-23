Цена золота незначительно растет 23 мая после событий в Манчестере

Стоимость золота незначительно растет во вторник на фоне увеличения спроса на безопасные активы после теракта в Манчестере, сдерживает удорожание драгметалла ослабление доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.33 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,20 доллара, или на 0,1% - до 1262,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,06% - до 17,18 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 96,91 пункта.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

На фоне геополитической неопределенности растет спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

При этом сдерживает удешевление драгметалла снижение курса доллара к мировым валютам и, в частности, к евро. В понедельник курс европейской валюты к доллару достигал максимума с 9 ноября на заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что слишком слабый курс евро к доллару способствовал достижению профицита торгового баланса ФРГ.

Ослабление американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.