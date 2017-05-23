Иена дорожает к доллару после теракта в Манчестере

Курс иены к доллару растет на фоне увеличения спроса на безопасные активы после произошедшего в понедельник теракта в Манчестере, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 EET курс доллара к иене снижался до 111,17 иены за доллар со 111,30 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,125 доллара за евро с 1,1237 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,89 пункта.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Иена умеренно дорожает к мировым валютам на фоне роста спроса на безопасные активы, отмечает агентство Рейтер. "(Инвесторы - ред.) могут покупать иену в качестве реакции на взрыв, но инцидент вряд ли будет иметь долгосрочное влияние", - цитирует агентство валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мурата (Masashi Murata).

Эксперт также добавил, что и до инцидента склонность к риску у трейдеров была низкая. При этом относительно невысокая доходность гособлигаций США также уменьшает привлекательность доллара.