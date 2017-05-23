НБУ готов смягчить ограничение по открытию корсчетов

Национальный банк готов смягчить ограничение по открытию банками корреспондентских счетов.

Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре "Українських Новин" сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передают Українські Новини.

По его словам, НБУ готов отменить ограничение, предусматривающее открытие банкам прямых корреспондентских счетов в валюте только в стране происхождения этой валюты, что позволит украинским банкам открывать долларовые корсчета.

"Поможет ли снятие ограничения на открытие корреспондентских счетов? По моему мнению, да. К примеру, если переключится какой-то поток на Турцию, то в конечном итоге платежи также замкнутся на американском банке-корреспонденте", - сообщил он.

Также он привел пример, когда между странами складываются двухсторонние экспортно-импортные торговые отношения, и в таком случае через один банк могут идти расчеты за поставленный товар в обоих направлениях.

"Это ограничение не решит вопрос, но для кого-то снизит болезненность проблемы. Потому я лично поддерживаю это решение. В НБУ этот вопрос отрабатывается. И в принципе, это задача для банковских ассоциаций - давить на НБУ и предлагать это ограничение упразднить", - добавил Пономаренко.

Как сообщали Українські Новини, крупнейшими игроками в сегменте международных расчетов в долларах США являются Deutsche Bank, Commerzbank и Bank of New York.

В настоящее время лоро-платежи небольших украинских банков обслуживает только Bank of New York, поскольку Commerzbank ранее прекратил их обслуживание, а в марте текущего года Deutsche Bank отключил лоро-счета ряда украинских клиентов.